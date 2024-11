Rafael Sardão revela ter se preparado para o ‘Acerte ou Caia!’ e conta o que fará com o prêmio: ‘Veio em uma hora maravilhosa’ Ator está na expectativa para o nascimento de Pérola, sua primeira filha com a atriz Karen Júlia Acerte ou Caia|Ana Mello, do site oficial 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Último papel de Rafael Sardão na RECORD foi como Jéter em Reis — A Escolha Reprodução/Instagram

Rafael Sardão foi o grande campeão do nono episódio de Acerte ou Caia!. O ator já interpretou diversos papéis de destaque na RECORD, sendo o último na série Reis, e está à espera da sua primeira filha com a atriz Karen Júlia.

Em entrevista ao site oficial, Rafael contou como foi a experiência de gravar o programa em Buenos Aires, na Argentina, e revelou ter estudado para a competição.

“Eu já tinha ido a Buenos Aires, gravando, mas nunca fiquei por mais de um dia. Foi super bacana, tudo muito bem organizado. Sou um pouco competitivo, então me preparei fazendo palavra cruzada. Não esperava ganhar, fui mais pela diversão, mas quando vi que fiquei para o final [do jogo], comecei a acreditar mais”, revela.

Ele venceu a disputa contra Mução e analisa o que o fez chegar mais longe no game.

‌



“Só precisei ganhar de um participante, o que me ajudou. A melhor estratégia é tentar ser o último a ser desafiado, porque você tem que ganhar menos disputas", avalia.

Rafael também elogiou o apresentador Tom Cavalcante, que comanda a atração.

‌



“Ele é um gênio da comunicação, um cara que domina o palco, a plateia, os convidados e que tem uma velocidade de raciocínio e de humor maravilhosa. Eu sou fã do Tom há muitos anos e estar ali do lado dele foi um presente".

Rafael Sardão compartilha registros do chá de revelação da primeira filha

Destino do prêmio

Rafael está nos preparativos para o nascimento de Pérola, sua primeira filha com a atriz Karen Júlia. Os dois contracenaram juntos na RECORD em A Terra Prometida (2016), são casados e estão juntos há doze anos. O prêmio, inclusive, veio em um ótimo momento, segundo o ator.

‌



“Não haveria momento mais perfeito para esse prêmio. Vai ajudar muito na construção do quarto do bebê e nessa fase de gravidez. Então, veio em uma hora maravilhosa”, conta.

Casados, Rafael Sardão e Karen Júlia estão juntos há doze anos Reprodução/Instagram

Karen Júlia está com seis meses de gestação e a expectativa para a chegada de Pérola está alta entre o casal. Rafael deu detalhes de como é viver esse momento.

“A gente só pensa e fala disso o dia inteiro. Está sendo muito especial poder viver isso, com uma rotina de trabalho tranquila, no momento certo. Agora eu sou a terceira prioridade na casa, já me acostumei com essa realidade [risos]. Primeiro a Pérola, depois a Karen e o que sobrar é para mim", brinca.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.