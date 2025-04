Neste domingo (13) 11 comediantes disputam o prêmio de até R$ 300 mil em homenagem ao dia do comediante no Acerte ou Caia!. Às 15h30, na tela da RECORD. Quem ganhará este desafio? Não perca!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!