Aline Mineiro vence duelo contra Daniele Hypólito e assume a liderança do programa

Daniele Hypólito chegou ao quarto duelo com R$ 16 mil e escolheu Aline Mineiro como adversária. Durante o jogo, a ex-ginasta perdeu todas as suas vidas, errou uma pergunta sobre transporte público e deu adeus ao prêmio do programa. Aline, então, assumiu a liderança do game e escolheu a moeda de ouro, que continha R$ 15 mil.



