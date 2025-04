Andreoli comemora parceria com Rafa Brites no Power Couple Brasil: ‘Ela é minha inspiração’

Durante sua participação no Acerte ou Caia, Felipe Andreoli se emocionou ao falar sobre a chance de apresentar o Power Couple Brasil 7 ao lado da mulher Rafa Brites: ‘Ela é minha maior inspiração. A gente vai estar junto como nunca esteve’, declarou o apresentador. A sétima temporada do reality show estreia na próxima terça-feira (29), às 22h30, na RECORD.



