Antes de cair no buraco, Carla Prata revela proposta inusitada que recebeu de sheik em Dubai

A apenas dois duelos da final, Rudy Landucci escolheu disputar as perguntas do programa contra Carla Prata: "Ela está com um olhar intimidador". Logo no começo do embate, a apresentadora se enrolou em uma resposta e deu mais vitória ao humorista. Apesar de ter durado pouco no game, ela compartilhou uma história divertida e curiosa de quando um sheik tentou comprá-la durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes.



