Mariana Godoy decidiu não participar do Desafio Final no programa, garantindo um prêmio de R$32. Ela optou por não arriscar o valor em um desafio de perguntas rápidas. A jornalista encarou Ana Hickmann, que foi direto para o buraco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!