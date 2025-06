Blade erra pergunta fácil e se despede do Acerte ou Caia!

Os participantes do Acerte ou Caia deste domingo (22) se envolveram em rodadas intensas de perguntas e respostas, mostrando habilidades em diversos temas. Blade foi mais um eliminado pelo humorista Cremosinho. Ele não soube responder como é chamado o período em que o político fica no seu mandato. Veja se você sabe!



