A duas rodadas do Desafio Final, Mução assumiu a liderança do Acerte ou Caia! ao eliminar Naldo Benny. O humorista viu o cantor não conseguir responder o nome do receptáculo usado para enterrar os mortos ou a cama do Conde Drácula. Uma pergunta razoavelmente fácil, mas que impediu mais uma vitória do funkeiro.