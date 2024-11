No sétimo duelo do Acerte ou Caia! deste domingo (17), a líder Ana Paula Minerato chamou Daniel Del Sarto para o desafio. Mas desta vez a influencer não teve muita sorte. Mas o duelo foi animado e só terminou quando ela não soube codificar a palavra que poderia ser de teatro para assistir ou de picanha para comer. E com isso, o ator passou a ser o novo líder.