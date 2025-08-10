Logo R7.com
'É pouco tempo', brinca Gustavo Moura ao não conseguir responder questão em duelo contra Duda Nagle

O cantor se reuniu ainda com o irmão e o pai em homenagem ao Dia dos Pais

Acerte ou Caia|Do R7

Duda Nagle continuou na liderança de Acerte ou Caia deste domingo (10) e escolheu enfrentar Gustavo, da dupla Gustavo Moura e Rafael. Apesar de acertar diversas questões sobre conhecimentos gerais, Gustavo não conseguiu lembrar de termo usado no cotidiano e brincou: "É pouco tempo".

