Ex-paquito Marcelo Faustini erra pergunta e garante mais uma vitória para Gretchen

O cantor e ator Marcello Faustini foi a escolha de Gretchen para o quarto duelo da tarde deste domingo (23). O ex-paquito não soube responder uma pergunta sobre o que é “o contorno de uma pessoa” e deu mais uma vitória para a líder. Com duas vidas a menos, a artista seguiu em busca do prêmio. Assista ao duelo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!