Fábio Porchat vence duelo contra Zeeba, mas leva um susto ao abrir a moeda da rodada

Fábio Porchat seguiu na disputa pelo prêmio do programa e escolheu mais um adversário na tarde deste domingo (6). Depois de derrubar duas mulheres, o ator apontou para Zeeba. O cantor falou sobre o seu hit que viralizou mundialmente e sobre a carreira internacional. No game, o compositor durou pouco e garantiu mais uma vitória a Porchat. O líder, no entanto, levou um susto ao abrir a moeda da rodada. Veja como foi!



