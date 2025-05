Flávia Vianna vence Fabiola Gadelha e manda jornalista direto para o buraco

Depois de derrubar Eleandro Passaia, Fabiola Gadelha seguiu na liderança do game. Ela escolheu Flávia Vianna para duelar, mas teve que deixar o jogo por não conseguir lembrar o nome da instituição que faz parte do poder legislativo, composta por Senado e pela Câmera dos Deputados. Confira!



