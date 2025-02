Humorista Ciro Santos erra pergunta e cai no buraco em grande estilo

Ciro Santos é a escolha de Aline Mineiro para o sétimo duelo do game. Antes do jogo começar, o humorista conversou com Tom Cavalcante sobre o início de sua carreira e contou detalhes da construção da sua personagem Virginia Del Fuego. Na disputa, ele errou uma pergunta logo no começo e foi para o buraco em grande estilo: "Para cair, tem que cair direito".



