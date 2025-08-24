Logo R7.com
Jesus Luz não acerta pergunta sobre especiaria usada para temperar carnes e vai para o buraco

Pierre Bittencourt saiu vencedor no duelo e assumiu a liderança da edição

Acerte ou Caia|Do R7

Jesus Luz e Pierre Bittencourt fizeram um bom duelo no Acerte ou Caia deste domingo (24). O modelo acabou não acertando uma pergunta sobre uma especiaria usada para temperar carnes e foi para o buraco. Com isso, Pierre se tornou o terceiro líder da edição.

