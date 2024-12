No sétimo duelo do Acerte ou Caia! deste domingo (8), o atual líder Paulinho Serra chamou Larissa Tomásia para o desafio. E o humorista contou com a sorte. Pois a ex-peoa até sabia a resposta correta de um instrumento de percussão, também conhecido como querequexé. Mas ao responder logo após estourar o tempo, Larissa foi para o buraco.