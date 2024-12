Líder do dia, Kleber Bambam tem longo embate contra Valéria Valenssa no 1º duelo

Kleber Bambam foi sorteado como o líder do dia. Ele começou a disputa escolhendo Valéria Valenssa para o primeiro duelo da edição. O campeão de reality show até tentou mexer com o psicológico da ex-musa do carnaval, mas não soube responder o nome da plataforma onde os primeiros colocados em uma competição recebem as medalhas. Com isso, Valéria Valenssa virou a nova líder.