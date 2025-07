Líder invicto! Fábio Porchat aceita o Desafio Final e dobra o prêmio do programa

Fábio Porchat chegou ao Desafio Final deste domingo (6) como líder invicto. Estrategista, o ator disse que, de todas as perguntas respondidas ao longo do programa, não soube responder apenas duas. Por esse motivo, aceitou o desafio e arriscou tudo para dobrar o prêmio que acumulou no game. Com folga, respondeu 10 perguntas e levou para casa o total de R$ 83 mil. Veja como foi!



