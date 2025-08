Maicon Neto recusa Desafio Final e vence o Acerte ou Caia! com prêmio de R$ 60.750

Depois de eliminar três rivais, Maicon enfrentou Daniel Saullo por último e levou a melhor. Daniel não soube responder qual é o o aparelho que refresca e umidifica o ar. Maicon, da dupla com Marlon, se consagrou o grande campeão deste domingo (3) e escolheu não participar do Desafio Final e quase levou a maior quantia do programa até o momento. Com a vitória, o cantor faturou R$ 60.750 para o bolso. Confira!



