Mal chegou e já saiu: Rodrigo Cáceres é eliminado na primeira rodada como líder

Em sua primeira rodada como líder, Rodrigo Cáceres escolheu enfrentar Rossiclea. Ele, porém, acabou dando adeus ao jogo. Rodrigo não soube falar o apelido do jogador Cristiano Ronaldo e caiu no buraco. Com isso, Rossiclea, em sua segunda participação no programa, assumiu o lugar dele.



