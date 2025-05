Marco Luque é escolhido líder do programa e garante vitória na primeira rodada

O Acerte ou Caia! deste domingo (4) começou com Marco Luque na liderança do programa. O humorista escolheu para o primeiro duelo Tânia de Oliveira. Em uma disputa acirrada, a apresentadora não soube responder “oboé” e, apesar do medo do buraco, protagonizou a primeira queda do dia. Luque seguiu na competição com o valor de R$ 7.500.



