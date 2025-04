Matheus Ceará manda Rodrigo Capella para o buraco no primeiro duelo da edição

Matheus Ceará foi sorteado como o líder da edição do Acerte ou Caia! deste domingo (13). Ele escolheu enfrentar Rodrigo Capella no primeiro duelo. Capella acabou não sabendo responder uma pergunta sobre culinária e foi para o buraco. Já Ceará conseguiu acumular seus primeiros R$ 30 mil no jogo.



