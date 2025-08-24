Maurren Maggi e Emilly Araújo travam grande duelo, mas medalhista olímpica vai para o buraco
Na disputa, a líder da edição acabou perdendo suas últimas duas vidas
Maurren Maggi e Emilly Araújo travaram uma longa e disputada batalha. A medalhista olímpica acabou sendo eliminada, mas a líder da edição acabou perdendo suas últimas duas vidas no duelo. ‘Boa sorte’, disse Maurren para a adversária antes de cair no buraco.
