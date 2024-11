Maurren Maggi vence o décimo episódio do ‘Acerte ou Caia!’

Foi uma jornada perfeita para Maurren Maggi. Desde o sorteio como líder do dia até a última rodada, a ex-atleta se mostrou segura durante todo o jogo e eliminou todos os oponentes do Acerte ou Caia! deste domingo (27). A medalhista olímpica acumulou R$ 120.001. Mas como não aceitou tentar dobrar o prêmio no Desafio Final, saiu com a metade do prêmio - o equivalente a R$ 60.001.