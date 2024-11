MC Guimê até mandou rima ao vivo no ‘Acerte ou Caia!’, mas foi para o buraco

Ana Paula Minerato segue rumo ao prêmio final do ‘Acerte ou Caia!’ E mais uma vez ela se deu bem ao escolher MC Guimê. O cantor foi escolhido pela líder do dia, mas não soube dizer o nome do integrante da Liga da Justiça que comanda peixes e seres marinhos. Com isso, a ex-peoa engatou mais uma vitória.