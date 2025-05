Mharessa elimina Carol Dellarosa em seu primeiro duelo como líder

Mharessa escolheu Carol Dellarosa para enfrentá-la em seu primeiro duelo como líder. No confronto entre atrizes, Mharessa levou a melhor. Carol não soube responder uma pergunta sobre música e acabou eliminada do jogo.



