Michelle Barros assume liderança e desafia Janeth Arcain

A campeã mundial de basquete Janeth Arcain participou do do Acerte ou Caia! compartilhando sua trajetória esportiva e o trabalho de seu instituto. Localizado em Santo André, Cubatão e Bragança Paulista, o projeto atende 400 jovens mensalmente, promovendo o basquete como ferramenta de desenvolvimento pessoal e social. Ela duelou com Michelle Barros e perdeu o game.



