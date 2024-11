Momento tenso: Mução desafia Rafael Sardão em último duelo do Acerte ou Caia!

E na última rodada do Acerte ou Caia!, quem se deu bem foi o ator e diretor Rafael Sardão. Ao ser o último desafiado, ele só precisava acertar a última pergunta - ou torcer para o seu oponente errar. E foi o que aconteceu. Mução não soube dizer o nome do tubo com vidros que formam combinações coloridas e dá nome a um hit dos Paralamas do Sucesso. Com isso, Sardão se credenciou ao momento mais desafiador do ‘game’: o Desafio Final.