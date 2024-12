Nicholas Torres assumiu a liderança no 8º duelo e não vacilou até chegar à rodada final. O ator e jurado do ‘Canta Comigo Teen’ sagrou-se o campeão do 15º episódio e, com isso, acumulou o prêmio de R$ 89.002. Mas como não aceitou tentar dobrar o prêmio no Desafio Final, saiu com a metade do prêmio - o equivalente a R$ 44.501.