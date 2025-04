Nizo Neto não lembra as cores da bandeira da Alemanha e é eliminado por Gustavo Mendes

No último duelo antes do Desafio Final, Nizo Neto enfrentou Gustavo Mendes. O filho do humorista Chico Anysio acabou sendo eliminado depois de não lembrar quais as cores da bandeira da Alemanha. Antes de cair, Nizo aproveitou para revelar que é seu personagem favorito de Chico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!