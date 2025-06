Novo líder: Gigante Léo desbanca Elcio Coronato em duelo acirrado

Elcio Coronato não deu sorte ao escolher Gigante Léo como adversário. O apresentador, que ainda contava com duas vidas, acabou perdendo ambas no duelo. Uma pergunta sobre futebol foi decisiva e mandou Elcio direto para o buraco. Com a vitória, Gigante Léo assumiu a liderança desta edição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!