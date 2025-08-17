Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Nunca me senti tão humilhada’, brinca Yanne Antunes após perder jogo para Leo Dias

A influenciadora deu uma verdadeira aula sobre piscicultura no Acerte ou Caia!

Acerte ou Caia|Do R7

Leo Dias teve uma disputa rápida contra a influenciadora Yanne Antunes. Antes de cair no buraco, ela deu uma verdadeira aula sobre piscicultura. Yanne não conseguiu responder qual é o objeto que fica sobre a mesa e serve para organizar lápis e canetas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • acerte-ou-caia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.