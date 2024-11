Oitavo duelo tem disputa acirrada entre Maurren Maggi e Mônica Carvalho

A duas rodadas do Desafio Final, Maurren Maggi quase deixou a liderança do Acerte ou Caia! escapar. A ex-atleta olímpica gastou a última vida que tinha no jogo ao passar a pergunta para Mônica Carvalho. A atriz não soube responder o nome do aparelho, muito usado na pandemia, para medir a quantidade de oxigênio no sangue. ‘Comprei para minha mãe, se coloca no dedo. Mas esqueci completamente’, disse Mônica.