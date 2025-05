Paulo Mathias chega confiante contra Pocah, mas perde duelo e leva alfinetada

Paulo Mathias prometeu arrancar Pocah da liderança, mas falhou miseravelmente! O apresentador começou confiante, botando medo na cantora, mas perdeu a corrida contra o relógio ao tentar lembrar a resposta que lhe garantiria a permanência no jogo. “Tem que chegar devagar, com o pezinho no chão, humildade”, brincou Pocah, antes de o oponente ser engolido pelo buraco. Assista!



