Cada vez mais perto da rodada final, o Acerte ou Caia! ganhou em emoção no embate entre o humorista Mução e César Black. No duelo, o ex-participante de reality show não soube dizer o qual era o ponto mais elevado de um monte ou o grau mais elevado de alguma coisa. E com isso, Mução se credenciou para a última rodada.