Pergunta sobre imposto de renda tira Nakagima do jogo e surfista cai no buraco

Depois de derrubar dois adversários, Daniele Hypólito seguiu na liderança e escolheu Nakagima para o terceiro duelo do programa. Mas, uma pergunta sobre imposto de renda deixou o surfista sem resposta e garantiu mais uma vitória para a ex-ginasta. "Era fácil", lamentou Tom Cavalcante segundos antes do competidor cair no buraco.



