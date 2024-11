No primeiro duelo do game, Nelson Freitas levou a melhor e eliminou a participante de reality show, Larissa Santos. Na sequência, o ator escolheu Rosiane Pinheiro e se deu bem. A ex-participante de A Fazenda 14 não soube responder a palavra que caracteriza uma manobra intencional do jogador de futebol que acerta a bola com um escorregão.