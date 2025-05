Solange Frazão vence o Acerte ou Caia! especial do Dia das Mães e leva prêmio de R$ 45 mil

No Acerte ou Caia! especial do Dia das Mães, Solange Frazão participou com seu filho, Lucca, venceu o game e garantiu o prêmio de R$ 45 mil. Ela disputou com Adriana Bombom, que teve a companhia da filha Lily Nobre. Bombom não soube responder o nome do conjunto musical ou vocal formado por três integrantes e caiu no buraco. Acompanhe!



