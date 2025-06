Sylvia Design vai para o buraco após perder todas as vidas em duelo com Michele Andrade

Sylvia Design escolheu Michele Andrade para o segundo duelo da edição deste domingo (15). No confronto, a empresária perdeu todas as suas vidas e acabou eliminada. Com isso, Michele assumiu a liderança do programa, agora com o benefício de contar com três vidas.



