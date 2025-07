Tal pai, tal filha! Florentina dá show de imitações, mas perde duelo para Fábio Porchat

A um duelo da final, Fábio Porchat escolheu Florentina para a última rodada deste domingo (6). A humorista, filha de Tiririca, mostrou que tem talento igual ao pai e deu um show de imitações no palco do programa. Já no game, apesar do bom humor, a adversária errou uma pergunta simples e garantiu a vaga de Porchat no Desafio Final. O líder somou mais R$ 7,5 mil ao prêmio e acumulou um total de R$ 36.500.



