Thiago Servo vence o 11º episódio do ‘Acerte ou Caia!’

Foi uma jornada de sonho para quem é competitivo. Thiago Servo passou o programa observando seus colegas irem para o buraco e foi desafiado apenas na última rodada. Ao se beneficiar do erro de Maíra Charken, o vencedor de ‘A Grande Conquista’ também se consagra campeão do Acerte ou Caia! deste domingo (3). O cantor e compositor acumulou R$ 26.002. Mas como não aceitou tentar dobrar o prêmio no Desafio Final, saiu com a metade do prêmio - o equivalente a R$ 13.001.