Matheus, da dupla com Brenno, foi anunciado como o novo líder após derrotar João Kléber. Em um rápido desafio de perguntas contra o apresentador Tino Júnior, o sertanejo não soube responder uma pergunta sobre dança tradicional de Cuba e se despediu do jogo.



