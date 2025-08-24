Logo R7.com
Vanessa Gerbelli elimina Pierre Bittencourt e se torna bicampeã do programa

A atriz recusou o Desafio Final e levou R$ 22.125 para casa

Acerte ou Caia|Do R7

Pierre Bittencourt travou o último duelo do Acerte ou Caia deste domingo (24) com Vanessa Gerbelli. A atriz levou a melhor e mandou o rival para o buraco. Com isso, se sagrou bicampeã do programa. Ela optou por não participar do Desafio Final e levou R$ 22.125 para casa.

