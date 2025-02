Vida Vlatt mantém liderança após encarar duelo contra Vivi Fernandez

Após levar a melhor no duelo com o cantor Ovelha, a atriz Vida Vlatt conseguiu acumular R$ 7,5 mil ao escolher o lado dourado da moeda. Com três vidas a seu favor, ela também levou a melhor no duelo contra Vivi Fernandez. Isso porque a ex-A Fazenda e também atriz não conseguiu responder a tempo qual a palavra de origem latina que significa “aquilo que volta todos os anos”.