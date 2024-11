Youtuber Christian Figueiredo é eliminado pela ex-paquita Andréa Sorvetão

No primeiro duelo do game, Christian Figueiredo levou a melhor e eliminou a ex-atriz e apresentadora Debby Lagranha em uma das disputas mais longas do Acerte ou Caia! Na sequência, o youtuber escolheu Andréa Sorvetão para o desafio. Porém, ele não soube dizer o tipo de cirurgia feita para impedir a gravidez. Com isso, a ex-paquita avançou para a rodada seguinte.