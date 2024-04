Achamos em Minas, nova série do PlayPlus, retrata riquezas e peculiaridades das cidades mineiras Nesta primeira temporada, a produção embarca em uma viagem pelos municípios mais charmosos do Vale do Jequitinhonha

Minas Gerais é, sem dúvida, um dos estados do Brasil com a maior diversidade em tradições, costumes, cultura e culinária. E, mais uma vez, o PlayPlus, streaming da RECORD, traz para seus assinantes uma série que retrata as riquezas locais.

Depois de Quitandas e Quitandeiras, com os quitutes mais saborosos e típicos da região, e Artesãos de Minas — Tradição e Arte, que mostra os diversos estilos de artesanato e suas várias influências, o PlayPlus acrescenta em seu catálogo Achamos em Minas, uma viagem pelas cidades mineiras.

A primeira temporada da série conta com seis episódios e retrata as peculiaridades do Vale do Jequitinhonha, com sua exuberante natureza e a riqueza cultural herdada de portugueses, negros e indígenas.

A repórter Luciana Katahira, da RECORD Minas, visita diferentes localidades, cada uma delas com suas particularidades que orgulham os moradores e encantam os turistas.

A viagem começa por Jequitinhonha, que tem como destaque o Mercado Municipal. Na sequência, a visita é em Almenara, considerada a “Princesa do Vale”, com sua Praia da Saudade beira rio, a tradição dos canoeiros e o Coral das Lavadeiras. A expedição do Achamos em Minas segue, então, para Pedra Azul, conhecida como a terra do queijo cabacinha e da cachaça, além das antigas jazidas de água marinha, que deram nome à cidade.

Terra do artesanato em barro, Ponto dos Volantes é o município retratado no quarto episódio da série. A viagem segue, beirando o rio Jequitinhonha e desembarca em Itinga, região que guarda as histórias dos canoeiros, das cerâmicas e das tradicionais quitandas. E Achamos em Minas chega a Araçuaí, no sexto episódio da série. A cidade é terra de artistas e do coral Trovadores do Vale, além do típico artesanato em barro, madeira e até em folha de bananeira.

Achamos em Minas está disponível para todos os assinantes do PlayPlus, assim como as demais séries sobre Minas Gerais: Quitandas e Quitandeiras, e Artesãos de Minas — Tradição e Arte. Séries que levam a um mergulho profundo na cultura dessa rica e vibrante região do Brasil.

