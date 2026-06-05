Quem vai na frente no carro: a mãe ou a esposa do motorista? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Quem senta na frente do carro, ao lado do motorista? A mãe? O pai? A esposa? O marido? Quem, quem, quem? Esse assunto é polêmico.

Um casal e a mãe do rapaz vão entrar no carro. Mas não tá fácil entrar num acordo. A esposa quer ir na frente, mas a sogra dela também quer. E aí começa uma discussão.

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A Ivonete quer porque quer ir ao lado do filho no banco da frente. O Gabriel, muito calmo, tenta fazer a mãe entender. Ele diz que a esposa dele tem que ir na frente. A mãe rebate. Diz que, se não for na frente, ela não vai.

Muita gente deu razão pro marido. E teve quem foi a favor da sogra. Na sua opinião, quem vai na frente no carro: a mãe ou a esposa do motorista? Vote e participe da enquete.