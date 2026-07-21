Filha de 21 anos esquece passaporte e mãe decide viajar sozinha. Ela fez certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma viagem entre mãe e filha teve um desfecho inesperado. No aeroporto, a jovem percebeu que havia esquecido o passaporte e não conseguiu embarcar.

Mesmo assim, Cheryl decidiu seguir viagem sozinha para as Ilhas Turks e Caicos, destino que frequenta desde a infância e que queria revisitar após a reforma do resort onde costuma se hospedar. Na sua opinião, a mãe fez certo?

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