Influenciadora aconselha mulheres a fugirem de “homens lisos”. Ela está sendo cuidadosa ou preconceituosa?
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Uma mulher provocou a maior polêmica nas redes sociais. Ela gravou um vídeo dizendo que mulheres, em geral, deveriam fugir de “homens lisos”.
Essa expressão é usada para se referir a homens sem dinheiro. Ela pega pesado no comentário e diz que “homens lisos” são os piores. Mas deixa claro que está falando de homens que não gostam de trabalhar, que são preguiçosos.
Ela dá até dicas para perceber os sinais. Por exemplo: quando o homem vier com aquela conversa de que “o mês tá complicado”, ou se oferecer para jantar na sua casa, dormir lá e tomar banho lá, ela diz que é para fugir.
Na sua opinião, ela foi cuidadosa ou preconceituosa?
Veja o resultado da enquete:
Cuidadosa: 85%
Preconceituosa: 15%