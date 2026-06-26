Influenciadora aconselha mulheres a fugirem de “homens lisos”. Ela está sendo cuidadosa ou preconceituosa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mulher provocou a maior polêmica nas redes sociais. Ela gravou um vídeo dizendo que mulheres, em geral, deveriam fugir de “homens lisos”.

Essa expressão é usada para se referir a homens sem dinheiro. Ela pega pesado no comentário e diz que “homens lisos” são os piores. Mas deixa claro que está falando de homens que não gostam de trabalhar, que são preguiçosos.

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Ela dá até dicas para perceber os sinais. Por exemplo: quando o homem vier com aquela conversa de que “o mês tá complicado”, ou se oferecer para jantar na sua casa, dormir lá e tomar banho lá, ela diz que é para fugir.

Na sua opinião, ela foi cuidadosa ou preconceituosa?

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Veja o resultado da enquete:

Cuidadosa: 85%

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Preconceituosa: 15%