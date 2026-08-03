Instrutor explode granada em sala de aula para acordar alunos. O que você achou da atitude? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um policial penal surpreendeu agentes durante um treinamento sobre o manuseio de granadas em Feira de Santana (BA).

Ao demonstrar o uso do equipamento, ele retirou o pino e lançou uma granada com um explosivo de baixo impacto, provocando uma explosão. Segundo o instrutor, a ação foi uma brincadeira para despertar a turma, que estava sonolenta. Ninguém ficou ferido. O que você achou da atitude?

‌



Vote e participe da enquete: